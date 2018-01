A atriz Norma Bengell não quis tratar o câncer no pulmão que descobriu seis meses atrás, segundo contou seu primo Egberto Castro. Ele disse que ela teve qualidade de vida em casa nesses últimos meses, e só foi internada no último sábado, na Clínica Bambina, quando o quadro se agravou. "Eu não sei dizer o por quê da decisão. Ela estava triste. Não quis se submeter a qualquer tratamento e foi respeitada. Foi muito digna. Quis ficar em seu apartamento, em Copacabana, entre suas fotos. Nunca quis morar no Retiro dos Artistas, por exemplo. Para sair era uma dificuldade, por conta da cadeira de rodas, mas costumava comer o seu sushi aos domingos, com a cuidadora", disse o primo.

O velório será às 18 horas no cemitério São João Batista, e a cremação, amanhã, no Caju. As cinzas serão jogadas na pedra do Arpoador, local escolhido por Norma.