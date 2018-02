Nordestinos de várias gerações na trilha de Cordel Raro sopro de criatividade na teledramaturgia brasileira, Cordel Encantado também surpreende pela trilha sonora nacional bem mais ousada (em termos do que atinge o grande público) do que outros discos do gênero em décadas. Apesar do onipresente choramingo de Maria Gadú, que ecoa de Djavan, o CD foge do padrão saudosista de medalhões da MPB e de breguices atuais. Aqui a predominância é de intérpretes nordestinos (maioria de Pernambuco e Bahia) de várias gerações, e bom repertório contemporâneo. Maria Bethânia (Estrela Miúda), Alceu Valença (Na Primeira Manhã), Zé Ramalho (Chão de Giz) e Luiz Gonzaga (Xamego) representam o Nordeste mais tradicional. Gilberto Gil encontra a potiguar Roberta Sá na boa e inédita Minha Princesa Cordel. Reinterpretações de Otto (Carcará) e Chico Science & Nação Zumbi (Maracatu Atômico) equilibram-se entre Caetano Veloso (Circuladô de Fulô), Lenine (Candeeiro Encantado) e os jovens talentosos Silvério Pessoa (Rei José), Karina Buhr (Tum Tum Tum) e o gaúcho Filipe Catto (Saga), que dão frescor ao CD.