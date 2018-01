Nordeste lidera crescimento de TV paga

Bem Sertanejo, do Fantástico. O cantor é profissional como poucos: pontual para gravar, dispensa estrelismos, faz o seu bem feito e rende audiência.

Relegados a segundo plano pelo SBT, até deixar o canal, a dupla de palhaços Patati & Patatá assinou contrato com o Discovery Kids para protagonizar uma série por lá em 2015.

O candidato divulga um vídeo inapropriado na internet e acaba taxado como homofóbico. Para driblar a má fama, propõe a distribuição de um kit gay e a criação do Marco Civil do Humor. Essa é a agenda do dia de Atílio Pereira, personagem de Danilo Gentili na série Politicamente Incorreto: hoje, às 20h30, no canal FX.

Denise Del Vecchio, Petrônio Gontijo, Floriano Peixoto, Angelina Muniz, Maria Ceiça e Pérola Faria estarão em Dez Mandamentos, novela da Record que começa a ser gravada em novembro, para 2015.

Gregório Duvivier, do Porta dos Fundos, será uma das vozes da dublagem local do longa animado Os Pinguins de Madagascar, da Fox. Revival. Contratada da Globo para ser atriz de Alto Astral, Mônica Iozzi reviveu os tempos de repórter do CQC e entrevistou os colegas de novela para o portal da emissora, durante a festa de lançamento da nova trama das 7, no sábado.

Barrados no baile. Mônica Iozzi, entretanto, não conversou com a equipe do programa da Band, pois a turma do CQC não conseguiu entrar na Casa das Caldeiras, onde ocorreu a festa de Alto Astral.

Previsto para ir ao ar no GNT em 2015, o documentário Brasil, Brasil, da Cine Group, sobre a história recente do País, será exibido pelo canal francês Arte este ano.

Então é Natal. Sem programa na grade da Globo, Renato Aragão garante seu especial de fim de ano ao lado da doce Mel Maia. Os dois serão grandes amigos em Didi e o Segredo dos Anjos, coisa que transcende o mundo terrestre. Tanto assim que ninguém a vê, além dele.