Nordeste dá aulas de HD para a Record

6 pontos de audiência foi a média de A Liga anteontem, deixando a Band em segundo lugar em audiência no horário

"Como será que o Polvo Paul tem sobrevivido ao anonimato? Será que ele se afundou nas drogas?" Bruno Mazzeo, no Twitter, sobre o polvo vidente da Copa

Depois de Gisele Bündchen, Hebe Camargo e Zico devem ser oficializados como novos garotos-propaganda da SKY em outubro.

Hebe, por sinal, anteontem, no lançamento de uma parceria entre a Sky e o governo do Rio, distribuiu selinhos: Zico, MV Bill e o secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, ganharam beijinhos. Só escapou o secretário de Direitos Humanos, Ricardo Henriques, que estava com febre.

Lília Cabral, Luciano Huck e Lázaro Ramos são os próximos convidados a entrar em cena no Casseta & Planeta, da Globo. Lília é a primeira gravar, na terça-feira.

O pintor Gustavo Rosa é uma das grifes que participam da reforma e reconstrução de creches no Extreme Makeover Social, de Cristiana Arcangeli, que estreia no dia 25, na Record.

A CNT, que deixou o canal 12 da Net para uma emissora do pastor RR Soares, foi parar onde Judas perdeu as botas no line up da operadora: canal 134.

Sem vacina à vista, a doença Ben 10 se multiplica em ritmo de pandemia. No dia 10 de outubro o Cartoon Network estreia nova série do personagem: Ben 10: Supremacia Alienígena.

Em tempo, o Pânico no domingo, mesmo gravado, deu 7 pontos de audiência.

Ocupando o mesmo prédio da extinta TV Tupi em São Paulo, a ESPN Brasil exibe no sábado uma programação em homenagem aos 60 anos da TV, com links direto de uma festa em comemoração à data, no Memorial da América Latina.

Campeão de repetecos na Sessão da Tarde, Curtindo a Vida Adoidado, ou melhor, sua trilha, inspirou o novo comercial do guaraná Kuat, que estreia amanhã na TV.