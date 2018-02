Norah Jones voltará ao Brasil em dezembro A cantora Norah Jones anunciou que fará shows no Brasil em dezembro. A turnê deve começar em Porto Alegre em 12 de dezembro, seguir para São Paulo no dia 15 e terminar no Rio no dia 16. Filha do músico indiano Ravi Shankar, Norah já gravou seis álbuns em estúdio, uma coletânea e um EP e levou 12 prêmios Grammy, além de ter estreado como atriz no longa "Um Beijo Roubado", de Won Kark Wai. Em sua última vinda ao País, em 2010, a cantora se apresentou em São Paulo, no Parque da Independência, para mais de 40 mil pessoas. Informações sobre os locais dos shows, vendas de ingressos e preços devem ser divulgadas em breve. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.