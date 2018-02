NOLAN VOLTA À FICÇÃO CIENTÍFICA O diretor Christopher Nolan voltará à ficção científica em seu novo filme, Interstellar. O projeto tem data de estreia confirmada para novembro de 2014, de acordo com a Paramount e a Warner Bros, coprodutoras do filme. Interstellar é baseado em um roteiro de Jonathan Nolan, irmão do diretor, e será produzido por Emma Thomas, mulher do diretor. Os únicos detalhes revelados sobre a história são que o filme será sobre uma viagem "heroica e interestelar aos confins do nosso conhecimento científico". Em nota, Brad Grey, presidente da Paramount, elogiou Nolan e disse que a data de estreia será 25 de novembro. / EFE