Nokia e Microsoft vão reforçar entretenimento móvel A gigante dos celulares Nokia começará a usar o software de proteção contra cópias da Microsoft a fim de promover o uso de sistemas de entretenimento sem fio, como música e vídeo, anunciaram as duas empresas na segunda-feira. A tecnologia da Microsoft vai permitir que os usuários de celulares Nokia compartilhem de conteúdo protegido -música, jogos ou vídeos- por meio de celulares, computadores e outros aparelhos. A Nokia, maior fabricante mundial de celulares, licenciará a tecnologia PlayReady de administração de direitos digitais desenvolvida pela Microsoft, e a incluirá em seu software S60, a plataforma de software mais usada no setor de celulares. O software Nokia S60, desenvolvido com base no sistema operacional da Symbian, uma empresa britânica de software, é usado amplamente nos produtos da companhia, e também em celulares avançados da LG Electronics e Samsung Electronics . O rival mais próximo do sistema é o Windows Mobile, da Microsoft, mas analistas dizem que o acordo deve beneficiar ambas as empresas. "Interessa às duas que exista compatibilidade entre os sistemas operacionais e que possa haver fluxo de conteúdo entre os aparelhos", disse Geoff Blaber, analista sênior da consultoria CCS Insight. Em 2005, as duas empresas assinaram seu primeiro acordo de cooperação, para prover celulares Nokia com o Windows Mobile, o que causou estranheza devido à feroz concorrência que existia entre ambas nos celulares. À medida que cai o preço dos aparelhos, as fabricantes de celulares estão procurando por novas fontes de receita, com base nas potencialmente lucrativas operações de software, enquanto a Microsoft está tentando desenvolver novas fontes de receita no segmento de software móvel. Em junho, a Nokia anunciou que reformularia toda sua estrutura e se concentraria em software e serviços. A empresa disse esperar que muitos dos modelos equipados com o S60 e o S40, versão menos sofisticada, sejam incluídos no acordo, e que os aparelhos com o sistema PlayReady cheguem ao mercado em 2008.