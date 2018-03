Noiva alemã passa noite de núpcias com caixa de vodca

A polícia da cidade de Colônia, no lado ocidental da Alemanha, disse nesta segunda-feira que a noiva embriagada, de 30 anos, continuou inconsciente mesmo depois que eles quebraram o vidro do carro para retirá-la de lá.

"Ela só recobrou a consciência após ser sacudida várias vezes", afirmou a polícia em comunicado.

Confusa e ainda com o vestido de noiva, a mulher teve de ser puxada pela janela quebrada porque não tinha ideia de onde estavam as chaves do carro ou seu novo marido.

(Reportagem de Caroline Copley)