"Noite dos museus" atrai mais de 260 mil em Buenos Aires Mais de 260 mil pessoas participaram da terceira edição da "Noite dos Museus" em Buenos Aires, quando mais de 70 centros culturais abriram suas portas até a madrugada deste domingo com várias propostas. Segundo o Ministério da Cultura de Buenos Aires, organizador da iniciativa, cerca de 263 mil visitantes compareceram às mostras de arte, peças de teatro, espetáculos de música e exibições de cinema oferecidos, gratuitamente, em 76 centros culturais. As atividades começaram no sábado à noite, quando museus, universidades e centros culturais abriram suas portas para receber os visitantes, entre eles vários turistas que, em alguns museus, formavam longas filas. Um serviço gratuito de ônibus levava os visitantes de um museu a outro. A "Noite dos Museus" incluiu mais de cem exposições, visitas guiadas, feiras, oficinas e apresentações de tango, de folclore e até de música celta. Houve apresentações de dança em palcos improvisados montados em frente aos centros culturais, nos quais o destaque, sem dúvida, foi o tradicional tango argentino. "O importante é que as pessoas se aproximem para curtir as propostas de Buenos Aires e, além disso, queiram voltar aos museus", disseram fontes da organização. A "Noite dos Museus" é uma iniciativa inspirada em um evento similar feito em Berlim desde 1977.