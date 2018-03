NOITE DE SURPRESAS

Nem mesmo Ben Affleck parecia acreditar no prêmio de melhor filme para seu Argo. A surpresa era tamanha que o diretor, que já havia subido ao palco na noite para receber o prêmio de direção, limitou-se a beijar a mulher Jennifer Garner e sorrir. Argo desbancou o favorito Lincoln, de Steven Spielberg, que terminou a noite com apenas um prêmio (melhor ator de drama para Daniel Day-Lewis).

Levando-se em consideração que o troféu é atribuído pela Associação de Jornalistas e Correspondentes Estrangeiros de Hollywood, não é de se admirar que, contrariando as previsões para o Oscar, para o qual votam membros da indústria cinematográfica, a trama dirigida por Affleck tenha sido a grande vencedora do Globo de Ouro 2013.

Enquanto Lincoln narra a patriótica saga do ex-presidente dos EUA, Argo acompanha a história do resgate mirabolante de diplomatas americanos no Irã após a conturbada Revolução Islâmica de 1979, usando como pretexto as filmagens de um longa. Entre o patriotismo exacerbado e a crônica política de um período que reflete com muito mais senso crítico a atual história americana, a imprensa estrangeira, obviamente, preferiu o segundo.

Nem mesmo a presença de Bill Clinton, convidado para apresentar Lincoln, foi garantia de vitória para Spielberg. Este, por sua vez, deve levar a melhor no Oscar e tem mesmo chances de ganhar melhor direção, já que Affleck não foi indicado na categoria.

Já para melhor comédia ou musical prevaleceu o favoritismo de Os Miseráveis, que também recebeu prêmios de melhor ator de comédia ou musical para Hugh Jackman e melhor atriz comédia ou musical para Anne Hathaway. A dupla também deve se repetir no Oscar. Django Livre rendeu a Tarantino o melhor roteiro drama e a Christoph Waltz, o de melhor ator coadjuvante em drama.

O que não vai se repetir é a participação de Jodie Foster. A atriz que, aos 50 anos tem 47 de carreira, foi a homenageada da noite e fez um dos melhores discursos da história do Globo de Ouro. Ao subir ao palco, proferiu um libertador: "Tenho 50 anos".

Visivelmente nervosa, alternou ironia com emoção ao dizer que 'não sairia do armário no palco, pois era algo que já havia feito há tempos, na idade da pedra', Foster falou também do valor da privacidade. "Naqueles dias muito pitorescos, quando uma garota frágil escolhia se abrir com amigos confiáveis, e com a família, assim como com colegas de trabalho e depois, gradualmente, orgulhosamente, com todo mundo que a conhecia", disse. "Mas agora aparentemente se espera que toda celebridade dê detalhes de sua vida privada em entrevistas coletivas. Privacidade. Em algum dia no futuro as pessoas vão olhar para trás e se recordar de como isso era bonito."

Mas foi o agradecimento à sua família moderna, aos dois filhos adolescentes e à mãe (que sofre de demência) que arrancou lágrimas da plateia. "Eu te amo, te amo, te amo. Quem sabe repetindo três vezes, isso vai entrar mágica e perfeitamente através de seus olhos azuis em sua alma, encher você de graça e alegria por saber que fez o bem nesta vida. Você é uma grande mãe. Por favor, leve isso com você quando estiver finalmente pronta para partir", afirmou a atriz, emocionada.

Emocionada e surpresa também estava a atrapalhada Lena Dunham, que levou o prêmio de melhor atriz de TV em comédia ou musical por seu papel em Girls. A série que retrata a vida das jovens nova-iorquinas também foi a melhor da noite em comédia ou musical, batendo o favorito Modern Family.

Na categoria drama, pela segunda vez o suspense psicológico Homeland foi o melhor do ano. O drama pós-11 de setembro também garantiu os prêmios de melhor atriz para Claire Danes, em seu papel como uma agente bipolar da CIA e para o ator Damian Lewis, que vive um veterano do Iraque cooptado pela Al-Qaeda.

De volta ao cinema, o anúncio do prêmio de longa estrangeiro garantiu um dos momentos mais esdrúxulos da noite. Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger entregaram o troféu para Michael Haneke por Amor. "Que surpresa boa foi receber o prêmio das mãos de um austríaco", comentou Haneke.