Noite de poetas em Pinheiros Os escritores Joca Reiners Terron, Juliano Gauche e Lúcio Agra são convidados hoje do projeto Zona Literária, às 22h, no Coletivo Galeria (R. dos Pinheiros, 493), evento que mistura música e poesia. O programa é capitaneado pelo poeta Ademir Assunção, que se faz acompanhar por Marcelo Watanabe (guitarra), Caio Góes (baixo) e Caio Dohogne (bateria). Joca Terron publicou, entre outros livros, Não Há Nada Lá, Animal Anônimo e Do Fundo do Poço se vê a Lua. Lucio Agra é poeta e professor de Comunicação na PUC-SP. Juliano Gauche é cantor da banda Solana e gravou CD com músicas do "maldito" Sérgio Sampaio, intitulado Hoje Não.