Noite de clássicos

“Quem é esta atriz negra linda neste vestido vermelho com capa?” era o que mais se lia nas redes sociais e rodas de fãs do desfile de celebridades e seus looks de luxo do tapete vermelho do 71º Globo de Ouro, cuja cerimônia de premiação ocorreu na noite de domingo, em Los Angeles.

Era a queniana Luíta Lupita Nyong’o, que concorreu ao prêmio de melhor atriz coadjuvante por 12 Anos de Escravidão. Lupita não levou o troféu, que foi para a queridinha Jennifer Lawrence, por Trapaça, mas saiu da cerimônia levando o prêmio de a mais fashion da noite, sóbria e ao mesmo tempo ousada em um Ralph Lauren vermelho com capa (que lembra, é verdade, o longo branco Tom Ford que Gwyneth Paltrow usou no Oscar 2012).

Mas ontem foi a vez de Lupita e ela bateu inclusive divas como Lawrence, que definitivamente não acertou em seu Dior branco à la ‘embrulho de papel crepom’. Jennifer é linda e o vestido tinha lá seu lado interessante ao jogar com o branco e preto e trazer duas grandes fitas na altura dos seios e do quadril, mas definitivamente não era o modelo ideal para ela, que acabou se tornando alvo de piadas na internet.

Quem acertou em tudo e saiu, esta sim, como diva incontestável da noite foi Cate Blanchett (melhor atriz dramática por Blue Jasmine), que escolheu um Armani Privé preto rendado. A sempre impecável Cate exibia um look ao mesmo tempo suntuoso e delicado. Para completar, cabelo clássico e maquiagem idem. Quebrando a sobriedade, batom vermelho e brincos de diamantes Chopard.

Ainda na lista das divas eternas, Jacqueline Bisset pode não ter acertado em cheio ao escolher seu longo ultrabordado em dourado, mas foi um dos destaques da noite ao exibir sua beleza natural que, em plenos 69 anos, não esconde rugas e marcas do tempo. “O melhor tratamento de beleza é o perdão. A si mesmo e aos outros”, disse a atriz.