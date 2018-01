Noel Gallagher faz primeiro show solo após deixar Oasis

O guitarrista, compositor e cantor britânico Noel Gallagher vai fazer seu primeiro show solo desde que saiu de sua antiga banda, Oasis, no ano passado.

Serão dois concertos beneficentes para a organização Teenage Cancer Trust, no Royal Albert Hall, em Londres, nos dias 25 e 26 de março.

Gallagher vem apoiando o trabalho da entidade britânica, que oferece ajuda a adolescentes com câncer, há vários anos.

Os shows de Gallagher são parte de uma série de concertos da organização, dos quais também participam bandas como Arctic Monkeys, The Specials, Depeche Mode e Suede.

'Briga'

Gallagher saiu do Oasis no ano passado, após uma suposta briga com o cantor do grupo, seu irmão, Liam Gallagher.

Em uma declaração publicada no site da banda em agosto do ano passado, Noel disse que "simplesmente não podia continuar trabalhando com Liam um único dia mais".

Ele era um dos líderes da banda e autor da maioria das canções do grupo, além de ter contribuído com os vocais de alguns dos maiores sucessos do Oasis, entre eles, Don't Look Back In Anger.

Não se sabe se ele vai apresentar músicas novas nos shows, que estão sendo anunciados como os únicos que ele vai fazer em 2010.

