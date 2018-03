Noel Gallagher é nº 1 na Inglaterra Noel Gallagher, o mais velho dos irmãos que integrava o Oasis, conseguiu alcançar sozinho o topo das paradas no Reino Unido. Com sua primeira obra solo, High Fliying Birds, Noel é o primeiro colocado na lista de discos mais vendidos no país. Uma façanha que seu irmão mais novo, Liam, não alcançou quando lançou, no ano passado, seu primeiro álbum solo, Different Gear, Still Speeding. À época, ele teve que se conformar com um terceiro lugar no ranking dos mais vendidos. Gravado entre Londres e Los Angeles, o disco de Noel vendeu 120 mil cópias em sua primeira semana de lançamento e superou em 40% o segundo da lista. / EFE