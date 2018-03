Noel Gallagher deixa Oasis após briga com irmão O guitarrista Noel Gallagher anunciou hoje que está deixando a banda de rock britânica Oasis, porque não "aguenta trabalhar nem mais um dia sequer" com seu irmão, o vocalista Liam Gallagher. Uma nota publicada na página do popular grupo musical na internet, Noel diz que deixa o Oasis com um misto de "tristeza e alívio".