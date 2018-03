Noel Gallagher chega em maio O cantor, compositor e guitarrista inglês Noel Gallagher, ex-Oasis, fará show no dia 2 de maio, no Espaço das Américas, em São Paulo, no projeto Live Music Rocks, que prevê realizar dez shows em 2012 (o primeiro será do cantor Morrisey, dia 11). O show foi anunciado ontem pela XYZ Live - Noel também toca no dia 3/5, no Viva Rio, no Rio. Os ingressos de São Paulo estarão à venda a partir de amanhã e os ingressos do Rio, a partir do dia 5. A antiga banda de Gallagher, o Oasis, vendeu 70 milhões de discos pelo mundo até seu fim, em 2009. Os preços em SP estão entre R$ 180 (pista) e R$ 340 (pista premium). Vendas pelo www.livepass.com.br