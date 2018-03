Em algumas sociedades tribais, os curadores desleixados e egoístas são punidos com a morte. O caso mais contundente de "noblesse oblige" se encontra entre os shiluks do antigo Sudão, estudados magistralmente pelo antropólogo inglês Evans-Pritchard. Lá, o rei não podia realizar atos impuros e corruptos. Se o fizesse, todo o reino sofria e ele - como encarnação de Nyikang, o espírito onipresente legitimador e símbolo da própria sociedade e das suas normas morais - seria assassinado. Tal como na Grécia e na Roma antigas, "Rex est mixta persona cum sacerdote" (o rei é uma figura que reúne nobreza e sacerdócio). A despeito de todas utopias revolucionárias, as nobrezas têm um lado sacerdotal de origem e se esse lado é esquecido ou abusado, com ele se vai a ética e a honra devida ao seu caráter. Mas o Brasil de hoje passa ao largo de tudo isso. De fato, nestes tempos de mistificação geral e oficial, a palavra de ordem é justamente esquecer essa chatice obviamente reacionária do "noblesse oblige".

Essa ética da obrigação (ou da generosidade) incomoda porque revela o poder visto do ângulo do reprimido, dos subordinados, bem como a sua dimensão interdependente. Ela lembra que os empregados daqueles que por nascimento, eleição, talento ou sucesso, se tornaram poderosos, ricos e famosos, devem contar com um mínimo de proteção moral. Podem não ter cofres, capacidade para decretar, interesses, compromissos pessoais e partidários, mas, se deixarem de obedecer, de confiar ou de respeitar seus patrões - se suprimirem a relação com eles -, o sistema (o todo) vai abaixo, como estamos vendo no aumento da chamada violência neste nosso Brasil sem nenhuma "noblesse oblige".

O nobre, como o senhor, pode ter a espada, o chicote, o mercado e até mesmo os juízes e a lei, mas o subordinado tem aquilo que alguns antropólogos antigos - que escreveram quando os animais ainda não discursavam - chamavam de "poder dos fracos". O poder de abençoar (ou amaldiçoar) e de serem honestos e amorosos com os nossos filhinhos e os nossos bens. A rebelião nasce da maldição e da vingança.

À honestidade dos explorados corresponde muito de perto a consideração dos seus patrões. Um universo reduzido ao seu lado econômico e lido apenas por números, esconde essas interdependências morais, reveladoras dos encaixes dos papéis sociais. Ninguém pode cortar o próprio cabelo ou enterrar-se a si mesmo ou viver sem o amor de um outro. A bênção do velho pai ou o diploma que o simboliza são indispensáveis para o exercício de certas profissões.

A nobreza não existe sem o plebeu, nem o rico sem o pobre, tal como o governante não governa sem o respeito dos cidadãos. Quando se fala em "opinião pública", fala-se do poder das relações que, queiramos ou não, nos interligam com aqueles que são nossos superiores e, sobretudo, com os que dependem de nossas vidas e condutas.

A divisão entre "nós" e "eles" preferida e recorrente nas falas truncadas da nossa presidente, esconde ou reprime um dado sociológico básico: o nosso lado não existe sem o lado deles, que nos legitima. Só na obra de um autor excepcional, Guimarães Rosa, um sujeito criou uma "terceira margem do rio", essa reconciliação milagrosa e contra a corrente que, na nossa vida pública, é um direito dos políticos abençoados pelo oposto do "noblesse oblige". Pois, para esses traidores da democracia e ladrões da riqueza coletiva, a nobreza desobriga! Daí o surto de desânimo, de desconfiança e de apatia dos que silenciam por não terem poder ou dinheiro, mas demandam e têm o direito à honestidade, ao pedido de desculpa e ao reconhecimento dos erros dos poderosos. Ninguém pode ou deve esconder-se por detrás da bandeira do Brasil. Tentar usar desse expediente é mais do que desfaçatez: é covardia e traição para com o todo que nos une.

Não haveria governo sem um povo, sem eleitores; ou sem um país que nos une. Essa é a realidade permanente. A dualidade do contra e a favor é transitória, mas, sem o todo - o palco, a arena e o público pagante -, a disputa política não existiria. Noblesse, afinal, oblige!