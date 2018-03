Nobel para um sueco

Quando criança, ele queria ser explorador, desses que andam à deriva pelo continente africano. Seus heróis eram Livingston e Stanley, mas, na realidade, ele morava em Estocolmo com a mãe divorciada, que nunca viajava. Passou a adolescência lutando contra Hitler. Embora a Suécia fosse neutra, ele saía às ruas como um pequeno militante, pregando contra o ditador nazista. Tomas Tranströmer cresceu, virou psicólogo, cuidou de delinquentes juvenis numa instituição correcional e, como poeta, recebeu ontem a confirmação de seu nome como o Nobel de Literatura deste ano. O anúncio foi feito pelo secretário Peter Englund, da Academia Sueca, que justificou o prêmio como um reconhecimento à capacidade do poeta de facilitar ao leitor "acesso à realidade por meio de suas imagens condensadas, translúcidas". Aos 80 anos, sofrendo as sequelas de um derrame que dificultou sua fala, Tranströmer, cujo nome aparece há anos na lista dos favoritos do Nobel, é o oitavo escritor sueco a receber o prêmio. Os últimos foram Eyvid Johnson e Harry Martinson, que dividiram o Nobel em 1974.

Tranströmer é pouco conhecido no Brasil. Publicou, em 1954, aos 22 anos, seu primeiro livro, 17 Poemas (17 Dikter). À parte um ou outro poema traduzido em revistas literárias e numa antologia (Poesia Sempre/Suécia) lançada em 2007 pela Biblioteca Nacional, não foi publicado por grandes editoras. Seu público é restrito, mas, entre seus leitores (e tradutores) estão grandes poetas, como o norte-americano Robert Bly, influenciado por Ezra Pound e William Carlos Williams. Em mais de uma ocasião, Tranströmer citou o nome de seu amigo americano como o responsável pela difusão de sua obra na América. Bly traduziu muitos poemas do sueco e tem, de fato, inúmeras semelhanças com Tranströmer, reconhecidas por ambos. Silence in the Snowy Fields, de Bly, por exemplo, fala do silêncio, do luar e da neve em Minnesota como alegoria da solidão humana, mesmo tema do poema Trilho, do amigo sueco, em que compara a vida a um trem parado num descampado ao luar, distante das luzes da cidade (leia tradução nesta página).

Pela insistência em temas como angústia existencial, morte e o cotidiano, alguns críticos classificam sua obra, composta por 15 livros traduzidos em 60 línguas, de "repetitiva". Naturalmente, ele discorda dessa avaliação. Diz que "poemas são meditações ativas, feitas para nos acordar, e não para nos fazer dormir". Robert Bly confirma: "A sociedade sueca é, talvez, a primeira na história a adotar um ideal como a abolição da pobreza, mas é também uma sociedade tecnológica que busca soluções seculares, sendo a poesia de Tranströmer uma resposta espiritual a esse materialismo". Bly cita como exemplo um poema (traduzido por ele como Below Freezing)em que Tranströmer compara a vida materialista a uma festa em que nós não somos bem-vindos, ambientada num cemitério de locomotivas vigiado por gigantes encobertos pelo nevoeiro. Uma frase bíblica é projetada nesse ambiente fantasmático. E diz: "Vinde a mim, pois sou tão cheio de contradições como você".

O acadêmico Marco Luchesi, que editou a antologia Suécia com poemas de Tranströmer, diz, a respeito da observação de Robert Bly sobre o conteúdo espiritual de seus poemas, que, de fato, "ele pensa como um moderno, mas se preocupa com a metafísica, de discreta presença em sua obra". Luchesi colocaria Tranströmer entre o filósofo e teólogo sueco Emanuel Swedenborg (1668-1772), visionário que dizia ser capaz de conversar com anjos, e o poeta finlandês Pentti Holappa, autodidata de família modesta que chegou a ministro da Cultura e prefere usar o filtro da história como âncora de sua obra poética.

Talvez porque a abordagem de Tranströmer de temas existenciais rejeite esse caminho e deixe de lado a política, sua obra viaje com mais facilidade de uma cultura para outra, ao contrário da poesia de Holappa. "Ele não foi privilegiado intramuros por ser sueco, mas pela temática contemporânea que contempla", observa Luchesi. Tranströmer teve, aliás, problemas muito semelhantes aos de Holappa, pois foi criado igualmente num bairro operário de Estocolmo. No entanto, conseguiu ter uma educação formal - estudando, inclusive, piano. Muitos de seus poemas falam de compositores como Haydn e Schubert, cujas peças ainda toca com uma das mãos, após o derrame cerebral, em 1990. Sua sintaxe, hoje, não segue a métrica latina dos primeiros poemas de 1954. Cada vez mais livre, um William Blake contemporâneo que se assume um poeta religioso, ele segue produtivo, apesar das limitações físicas.

Tomas Gösta Tranströmer nasceu em 15 de abril de 1931, em Estocolmo. Casado com Monica Tranströmer, sua primeira e melhor crítica, segundo o poeta, ele tem entre seus principais livros Sorgegondolen (A Gondola Triste, de 1996) e O Grande Enigma (2004), nenhum deles traduzido no Brasil.