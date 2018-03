Nobel é anunciado na quinta-feira A Academia Sueca divulgou ontem que o novo ganhador do Nobel de Literatura será conhecido na quinta-feira, a partir das 8 horas (Brasília). No ano passado, o vencedor foi o peruano Mario Vargas Llosa. Para este, as apostas continuam firmes sobre a vitória ou do poeta sírio Adonis, ou do israelense Amós Oz, ou ainda de um entre os americanos Joyce Carol Oates, Philip Roth e Cormac McCarthy - todos costumam figurar na lista de candidatos a cada ano. As novidades são o somali Nuruddin Farah, o húngaro Peter Nadas, o japonês Haruki Murakami, o poeta coreano Ko Un, o indiano Vijaydan Detha e o australiano Les Murray.