Nobel de Literatura tem 210 escritores concorrendo ao prêmio

Um total de 210 escritores foram inscritos para a disputa pelo prêmio Nobel de Literatura de 2014, informou a Academia Sueca. Deste grupo, somente 36 foram nomeados pela primeira vez.

A lista do ano passado contava com 195 candidatos, da qual saiu a vencedora do prêmio, a canadense Alice Munro, laureada pelo status de "mestre do conto contemporâneo".

A Academia Sueca envia anualmente, em setembro, entre 600 e 700 cartas a pessoas e instituições qualificadas para indicar candidatos ao prêmio.

Entre os que podem definir os candidatos estão os membros da Academia Sueca ou de outras organizações similares, professores de Literatura e Linguística de universidades, escritores premiados em edições anteriores e presidentes de sociedades de autores representativas em seus países.

O comitê do Nobel de Literatura terá cerca de dois meses para eliminar a metade do número de candidatos, que após passar por várias etapas serão reduzidos a cinco finlistas.

Deste grupo sairá o vencedor, que anualmente costuma ser anunciado no início do mês de outubro, assim como acontece com os demais prêmios de prestígio. Tradução: Gabriel Perline