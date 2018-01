Nobel de Literatura será anunciado no dia 12 O vencedor do prêmio Nobel de Literatura de 2006 será anunciado na próxima quinta-feira às 13 horas (8 horas de Brasília), segundo comunicou nesta sexta-feira a Academia Sueca de Literatura. A temporada dos prêmios começou na segunda-feira e, até agora, os vencedores são todos norte-americanos: Andrew Fire e Craig Mello levaram o Nobel de Medicina, John Mather e George Smoot venceram o de Física e o de Química foi para Roger Kornberg. O ganhador do Nobel de Literatura do ano passado foi o dramaturgo britânico Harold Pinter. A lista de favoritos deste ano inclui, entre os europeus, o escritor turco Orhan Pamuk, o poeta sueco Tomas Tranströmer e o jornalista polonês Ryszard Kapuscinski. Entre os americanos, um dos mais cotados é o romancista Philip Roth. A lista dos prêmios Nobel de 2006 será fechada na próxima sexta-feira com o anúncio do Nobel da Paz.