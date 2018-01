Nobel de Literatura será anunciado na quinta-feira

O painel responsável por escolher o Prêmio Nobel de Literatura confirmou hoje pela manhã que o anúncio do vencedor será feito nesta quinta-feira. Com isso, todas as datas da edição deste ano do prêmio já estão marcadas.

Nas bolsas de apostas, o favorito deste ano é o japonês Haruki Murakami, autor de livros como 1Q84. Os americanos Joyce Carol Oates, Thomas Pynchon e Phillip Roth também aparecem bem cotados em casas de apostas de Londres, segundo o jornal Telegraph, que também lembra o nome do dramaturgo húngaro Péter Nádas.

A Academia Sueca recebe centenas de nomeações feitas por professores de literatura de todo o mundo. Hoje, foi anunciado o Prêmio Nobel de Medicina, ao qual se seguirão os vencedores de Física (amanhã) e Química (quarta). O Prêmio Nobel da Paz será divulgado na sexta e o de economia, na segunda, dia 14. Cada vencedor recebe US$ 1,2 milhão.