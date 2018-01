Nobel de Literatura chama a internet de ´grande monstro´ O escritor nigeriano Wole Soyinka, Prêmio Nobel de Literatura de 1986, chamou a internet de "um grande monstro" que oferece grandes possibilidades de fazer o bem mas ao mesmo tempo é uma "grande ameaça" ao ser humano. Soyinka é um dos convidados especiais da Feira Internacional do Livro de Cuba, que reúne 500 editoras de 28 países. Ele participou de um encontro com o público nesta quarta-feira, em Havana. O poeta, dramaturgo e romancista nigeriano, autor de o Leão e a Jóia, disse que seria capaz de premiar com um Nobel o criador da internet, mas depois "o enforcaria, porque, apesar de muito inteligente, um gênio, criou um grande monstro". "Todos os políticos, intelectuais, aqueles que fazem as leis devem procurar as formas de utilizar a internet para o bem da humanidade", afirmou. "A capacidade da internet de espalhar o ódio é imensa. Basta piscar os olhos e a informação se espalha. Este, acho, é um desafio", ressaltou. Sobre sua ampla e versátil obra, Wole Soyinka explicou que Prefere o gênero teatral aos personagens e lendas africanas porque "me pertencem, é minha herança e devo explorar isso". Para Soyinka, o teatro é "uma espécie de atividade elétrica que se pode sentir quando se representa" e "nunca é passivo". Admitiu também que precisa da poesia como "uma forma muito intensa e pessoal de se comunicar". Nas livrarias brasileiras, que possuem site na Internet, não estão disponívels títulos do autor em português.