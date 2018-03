NOBEL DE ECONOMIA FAZ PALESTRA O projeto Fronteiras do Pensamento vai iniciar sua temporada de 2012 com a realização de uma palestra do filósofo e economista indiano Amartya Sen, Nobel de economia e professor na universidade de Harvard. A conferência será no dia 23 de abril, na Sala São Paulo (Praça Júlio Prestes, 16). Na ocasião, Amartya Sen vai falar sobre o tema O Que Devemos Entender por uma Sociedade Justa?. A programação completa do Fronteiras do Pensamento 2012, com eventos em São Paulo e em Porto Alegre, será lançada na próxima quarta-feira. A partir dessa data, os ingressos para as conferências da edição deste ano estarão à venda.