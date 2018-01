Nobel da Paz e da literatura em SP A partir de abril, o ciclo de conferências Fronteiras do Pensamento traz a São Paulo o escritor peruano Mario Vargas Llosa (17/4), Nobel de Literatura e colunista do Estado; a ex-freira e escritora britânica Karen Armstrong (8/5); o sociólogo espanhol Manuel Castells (11/6); o neurocientista português António Damásio (26/6); o teórico ganês Kwame Anthony Appiah (14/8); o filósofo australiano que tem entre seus temas a defesa dos animais Peter Singer (28/8); o jurista timorense e Nobel da Paz José Ramos-Horta (2/10); e o neuroeconomista americano Paul Zak (6/11). O pacote de ingressos custa R$ 2.380 e as conferências serão realizadas no Teatro Geo.