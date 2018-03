No Telecine Cult, Kevin Costner em corrida contra o tempo Nos anos 40, John Farrow, pai de Mia, fez um thriller chamado O Relógio Verde, com Ray Milland e Charles Laughton. É a base para Sem Saída, às 15h30, no Telecine Cult. Kevin Costner faz o militar que tem um caso com amante do secretário de Defesa dos EUA. Quando ela é morta, ele corre contra o tempo para despistar evidências que o assessor do secretário lança contra ele, sem conhecer sua identidade - e, afinal, foi o político quem a matou. O diretor Donaldson fez um thriller bem-feito e, não raro, eletrizante. Donaldson tem talento, mas não muita ambição. Em geral, contenta-se em assinar obras descartáveis. O elenco ajuda bastante - além de Costner, estão em cena Gene Hackman, Sean Young e Will Patton. Você não vai desgrudar o olho até o final surpreendente.