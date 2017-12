No Telecine Cult, 124 minutos de excelente humor

Em 1959, Blake Edwards ainda não havia feito Bonequinha de Luxo nem iniciado sua série da Pantera Cor-de-Rosa, mas um filme que ele dirigiu com a dupla Cary Grant/Tony Curtis já mostrava o grande autor de comédias em que iria se transformar. Você pode ver Anáguas a Bordo, às 13h05, no Telecine Cult, para não apenas confirmar isso, mas também para desfrutar 124 minutos de excelente humor. Grant vive o capitão de um submarino avariado, que faz de tudo para que a embarcação volte à ativa. Curtis segue o caminho inverso e faz de tudo para que o barco permaneça no porto, onde estão as belas garotas por quem ele está interessado. Grant e Curtis formam uma grande dupla e Edwards cria gags antológicas. Veja, e divirta-se.