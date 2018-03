No Telecine Action, missões impossíveis para Tom Cruise

Dose dupla de Tom Cruise no fim da noite, no Telecine Action. O astro, que já foi o maior de Hollywood, mas hoje teve uma queda, embora ainda permaneça entre os cinco mais - em quinto lugar -, na avaliação de distribuidores e exibidores dos EUA, poderá ser visto em Missão Impossível, de Brian De Palma, às 20 horas, seguido de Guerra dos Mundos, de Steven Spielberg, às 22 horas. Duas fantasias. Tom Cruise veste a pele do herói do seriado cult da TV em Missão Impossível. Eles descobre que foi traído numa missão que resultou em desastre em Praga. A narrativa inclui uma sensacional perseguição de helicóptero a um trem e a cena em que o herói invade um laboratório high tech, cujo visual lembra o de 2001, Uma Odisséia no Espaço, de Stanley Kubrick. A beleza de Emmanuelle Béart e a trilha, com o remix do tema original de Lalo Shifrin, contribuem para melhorar o que já é bom. Episódio intermediário da trilogia informal de Spielberg sobre os EUA pós-11 de Setembro - entre O Terminal e Munique -, Guerra dos Mundos baseia-se no livro de H.G. Wells. Os efeitos são impressionantes, mas a força vem dessa figura de pai cuja missão sagrada consiste em devolver a filha à ex-mulher, mesmo que tenha de enfrentar todos os ETs do mundo.