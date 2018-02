Nô Stopa faz show gratuito A cantora e compositora Nô Stopa é atração do projeto Música para Todos, série de shows gratuitos que este ano começou em março e deve terminar este mês. Parceria do Teatro Coletivo e da Cooperativa de Música de São Paulo, o evento reuniu, entre agosto e novembro de 2011, músicos como Arrigo Barnabé, Nhocuné Soul e Vânia Bastos. Na atual temporada estão Maurício Pereira, Izabel Padovani e Vésper Vocal. Tocando seu violão folk, Nô será acompanhada por Roger Menn (violão de aço e voz) e Zeca Loureiro (violão de aço, voz e programações.) Hoje, às 22h30, no Teatro Coletivo, Rua da Consolação, 1.623, tel. (11) 3255-5922.