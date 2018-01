No seu umbigo

“Quem já pescou? Ah, era uma baleia? E como é o seu umbigo? Para dentro ou para fora?” É assim, interagindo com as crianças, que o grupo Gangorra lança o CD Com a Corda Toda, fazendo shows em quatro sábados, a partir de amanhã (7) no teatro do Sesc Consolação.

“Eu e o Paulo (Lepetit) fizemos as músicas quando nosso filho mais velho nasceu”, conta a líder do grupo, Vange Milliet, que apresentou o trabalho no projeto ‘Rumos Itaú Cultural’, em 2011. Vange e Paulo são da banda Isca de Polícia, que acompanhava Itamar Assumpção.

A novidade é o disco, com capa ilustrada pelo caçula Yuri, de 8 anos, e para por aí. Nos bastidores da produção cênica há veteranos como Marisa Bentivegna e Claudia Schapira. E, a cada semana, uma participação: amanhã (7), Marcelo Pretto, do Barbatuques; dia 14, Tata Fernandes, da Banda Mirim; dia 21, Maurício Pereira, d’Os Mulheres Negras; e dia 28, Suzana Salles, do Isca de Polícia.

COM A CORDA TODA

Sesc Consolação. Teatro Anchieta.

R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000.

Sáb., 11h. R$ 8. Até 28/9.