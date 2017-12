No Sesc Paulista, encontro e mostra do Videobrasil Em prosseguimento ao evento Encontros Sesc-Videobrasil 2007, nesta quinta-feira, 20, às 20 horas, no Sesc Paulista, haverá uma mesa-redonda com a participação dos artistas Alice Miceli e a dupla Mauricio Dias e Walter Riedweg. Eles debatem sua obra com as críticas Consuelo Lins e Giselle Beiguelman, Paula Alzugaray (curadora) e Christine Mello. O evento faz parte das atividades do 16.º Videobrasil - Festival Internacional de Arte Eletrônica, que ocorrerá entre 1º e 25 de outubro. Além do debate, uma exposição com obras de Alice Miceli e da dupla Mauricio Dias e Walter Riedweg poderá ser vista no mezanino do Sesc entre amanhã e domingo. 16.º Videobrasil - Festival Internacional de Arte Eletrônica. Sesc Paulista. Av. Paulista, 119. Quinta-feira, às 20 horas