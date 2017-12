No Sesc, Gilles Lapouge conta suas histórias de viajante O jornalista e escritor francês Gilles Lapouge participará no dia 12, às 20 horas, da série Viagens com Bagagens, no Sesc Vila Mariana. Ele retorna ao Brasil para compartilhar com o público sua trajetória de viajante e escritor na terceira edição da série de encontros. A idéia é propiciar um diálogo e uma reflexão teórica e prática sobre a trajetória de vida intelectual e pessoal dos convidados, suas viagens e bagagens adquiridas. A mediação será feita por Moacir Amâncio, crítico de literatura e professor de Literatura Judaica na USP. Os convites, gratuitos, devem ser retirados no dia 12, com uma hora de antecedência. Gilles Lapouge no Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, tel. 5080-3000. 12/4, às 20 horas