No SBT, as mexicanas voltaram Fora do SBT desde 2008, quando terminou o contrato da rede com a Televisa, o fantasma das novelas mexicanas volta a assombrar a dramaturgia nacional na emissora. Para a surpresa de muitos, o SBT resolveu retomar em abril as tramas enlatadas com a exibição de Las Tontas No Van Al Cielo (As Tontas Não Vão Para o Céu), novela de sucesso da Televisa. Opa. Mas o pacote do SBT com a atual parceira da Record não acabou? Sim, mas ao encerrar o acordo, Silvio Santos garantiu em contrato mais duas ou três produções mexicanas em seu estoque. A dúvida no SBT é se a novidade, que entrará no ar na faixa das 16 horas, é apenas um teste de horário para novelas nacionais ou uma real ameaça para a produção de dramaturgia do canal, que ainda luta pela média sonhada de audiência.