No Rio, Gaultier fala de Almodóvar e do documentário que o retrata

Logo na abertura do documentário que lhe dedicou Farida Khelfa, Quebrando Regras, Jean-Paul Gaultier diz que será lembrado pelo vestido-sutiã e pelas listras azuis. Mais tarde, ainda durante o filme, ele conta que nunca criou moda para colocar nas lojas. Quem o motivou para isso foi seu namorado, Francis Menuge, que morreu de aids, em 1991. Francis sonhava com a criação de um império, impulsionou Gaultier a criar seus perfumes. O próprio Gaultier preferia os desfiles. Moda como espetáculo.

O filme abre-se com um picadeiro. Homens e mulheres a cavalo. E então as modelos avançam pela passarela até o primeiro plano da tela. O efeito é deslumbrante. "Merci, obrigado, também acho", o próprio Gaultier diz para o repórter numa entrevista em um hotel da Avenida Atlântica. Gaultier está no Brasil para prestigiar a exibição de seu filme no Festival do Rio. Veio diretamente de Lyon, de outro festival que celebra o cinema 'recuperado'.

Gaultier não resistiu e foi ver Falbalas, o longa de Jacques Becker, de 1945, que está na dupla origem de seu amor pela moda e pelo cinema. Ele tinha dez anos, 'por aí', quando viu o filme. Falbalas passa-se no mundo da moda. "Cresci no subúrbio, o que nunca foi problema para mim. Meus pais me amavam como eu era. Um garoto diferente, que não curtia futebol. E minha avó me deixava ver na TV as emissões mais estranhas, que outras famílias vetariam às crianças. Já gostava de desenhar, mas Falbalas orientou meus desenhos para a criação de roupas."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele conta que foi emocionante assistir ao filme em companhia da atriz Micheline Presle, em Lyon. "Disse-lhe que devo a ela minha carreira. Foi por amor a Micheline e a Falbalas que virei estilista." Alguns críticos torceram o nariz no fim da sessão de Quebrando Regras. O filme seria, ou é, televisivo. "Nunca me fizeram uma observação dessas, mas presumo que seja, porque foi uma encomenda da TV francesa", diz a diretora. Farida Khelfa foi modelo de Gaultier. "Ela permanece bela, mas era magnífica, o tipo da beleza diferente que sempre me interessou." Ela agradece a confiança do estilista. "Jean-Paul não impôs nenhuma condição. Deixei a entrevista com ele, que virou o eixo do filme, para o fim. Consegui reunir um material muito rico, imagens raras de que nem Jean-Paul se lembrava."

O normal seria filmar a periferia com o rap, mas Farida buscou o velho acordeom como expressão da alma francesa. "Ninguém melhor que ela para fazer o filme. Farida me conhece e sabe como vencer minhas resistências. O filme propõe um retrato íntimo. Estou por inteiro dentro dele." Gaultier está no Brasil por causa de seu filme, mas poderia ser pelo de Pedro Almodóvar, A Pele Que Habito, cujos figurinos criou. "Foi minha terceira parceria com Pedro, após Kika e Má Educação." Ele gostou de La Piel Que Habito? "Farida ama o filme. Eu tenho um problema. Quando leio o roteiro para criar as roupas, imagino coisas que raramente estão na tela, na versão final. Faço o meu filme mentalmente e ele quase sempre é outro. Sinto-me mais livre para gostar de outros filmes de Pedro, como Fale com Ela. Mais do que como artista, ele é uma figura humana extraordinária. E é libertário."

Ninguém mais libertário que o próprio Gaultier. Sua moda, incluindo a saia para homens, tem sido uma provocação constante e, por isso, ele terminou colaborando com artistas como Almodóvar e Madonna. Ela assumiu nos shows os sutiãs que dão forma à moda de Gaultier e que também estão no guarda-roupa da Kika de Victoria Abril. "Com Victoria, ocorreu uma coisa divertida. Ela foi a Paris para as provas de figurinos. Quando a viu com aquele sutiã que armava seus peitos, Pedro disparou alguns chistes em espanhol. Victoria retrucou e os dois ficaram se provocando. O diálogo do filme surgiu ali, na minha frente."

A moda que quebra códigos - "Tenho de agradecer a (Pierre) Cardin, que foi quem primeiro me deu uma oportunidade. Fui ser desenhista para ele. Talvez tivesse me acomodado, mas surgiu Francis, que tinha ambições maiores que as minhas e me impulsionou a seguir meu caminho. Francis foi a melhor coisa em minha vida." Cardin/Courrèges, a moda geométrica. "Todos os grandes estilistas produziam para os ricos. Eu estava embriagado do music-hall e da revista que via na TV. Minha moda sempre buscou o espetáculo. Sou pop."