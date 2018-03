No Rio, casarão poderá abrigar museu de arte popular Distante 180 quilômetros da capital do Estado do Rio, Barra de São João, pequeno distrito de Casimiro de Abreu, terra natal do poeta romântico que dá nome ao município, poderá ter em breve um museu de arte popular digno de cidade grande. As 500 obras destinadas a ele, reunidas durante 50 anos por um professor da Universidade Federal do Rio, e compradas após sua morte por um colecionador português, poderão ser abrigadas em um casarão do século 18. A liberação depende agora da prefeitura local.