NO RASTRO DA POESIA, EDITORAS RELANÇAM BIOGRAFIA E ROMANCE O lançamento da reunião, num único volume, dos livros de poemas de Paulo Leminski deve despertar o interesse dos leitores pela história do escritor. Publicada em 2001 pela Record, a biografia Paulo Leminski - O Bandido Que Sabia Latim, de Toninho Vaz, ainda está à venda, mas sua quarta edição - com fotos novas e outras mudanças - sairá entre junho e julho pela Nossa Cultura. Outros gêneros experimentados por ele também devem merecer atenção. Catatau, romance lançado em 1975, cuja importância rivaliza com sua obra poética, foi reeditado pela Iluminuras em 2010 e segue disponível em algumas poucas livrarias. Mas uma nova tiragem será distribuída até o fim do mês. Reeditado em 2011 também pela Iluminuras, Agora É Que São Elas - romance de 1984 - pode ser encontrado nas principais livrarias. / M.F.R.