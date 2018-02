No programa, arranjo para peça de Wagner Além do Concertino de Brenno Blauth, autor gaúcho que foi aluno de Camargo Guarnieri, a Osesp interpreta nos concertos desta semana O Anel Sem Palavras, arranjo sinfônico do maestro Lorin Maazel para alguns dos principais trechos da tetralogia O Anel do Nibelungo, de Richard Wagner. Maazel reúne os temas marcantes das quatro óperas do ciclo, O Ouro do Reno, A Valquíria, Siegfried e O Crepúsculo dos Deuses. Estão lá momentos importantes como a descida do Walhalla, casa dos deuses, à terra; a cavalgada das valquírias; a despedida do deus Wotan; a forja da espada mágica; a jornada de Siegfried pelo rio Reno; a morte do herói e sua música fúnebre; a cena da imolação de Brünhilde.