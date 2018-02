No País, 23 filmes disputam vaga no Oscar A Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura divulgou os 23 filmes que se inscreveram para disputar a indicação a melhor filme estrangeiro do Oscar 2011. Entre eles estão "É Proibido Fumar", de Anna Muylaert, vencedor do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro de 2009 e do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2010, e "Bróder", de Jeferson De, que venceu recentemente o Festival de Gramado. Uma comissão de quatro membros indicados pela Academia Brasileira de Cinema e cinco membros apontados pelo Ministério da Cultura e pela Ancine vai selecionar um filme para disputar a indicação ao prêmio. O anúncio do escolhido será feito no dia 23.