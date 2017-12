No Memorial da América Latina, nova revista e novos livros O Memorial da América Latina, por meio do seu Departamento de Publicações, lança nesta terça-feira, às 19h30, o 24.º número da revista Nossa América, além de 15 volumes da coleção Memo - com títulos de Nicolas Guillén, Julio Cortázar, Boris Schnaidermann e Augusto de Campos, entre outros - e os livros Presidentes da América Latina e Mercosul: 15 Anos. Os lançamentos ocorrem no Salão de Atos do Memorial. A revista Nossa América visita a obra do artista colombiano Botero e presta homenagem a um dos mais influentes arquitetos brasileiros, Paulo Mendes da Rocha. Revista Nossa América e coleção Memo. Salão de Atos do Memorial. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, tel. 3823-4600