No Japão, bar oferece oxigênio para animar cães Você acha que teve um dia de cão? Anda matando cachorro a grito? Pois a última novidade no Japão pode vir a calhar para você e seu melhor amigo: um bar em que os animais mais sofisticados de Tóquio podem, literalmente, respirar novos ares. O Air Press, uma rede com mais de 20 "bares de oxigênio" em todo o país, abriu sua primeira filial exclusiva para cães, que são colocados num cilindro onde o oxigênio é bombeado. "Se você não mora numa cidade, pode deixar seus cães correrem em um lugar enorme, como nos planaltos, livremente", disse Tsuyoshi Hirano, dono do bar canino. "Mas, na região de Tóquio, o espaço doméstico é muito limitado, e os passeios dos cães são apenas ocasionais. Por isso será difícil os cães permanecerem em boas condições sem esse apoio extra à sua saúde." Um tratamento de 30 minutos com oxigênio sai por 2.100 ienes (18 dólares). Os donos dizem que seus animais de estimação adoram. "Meu cachorro pode não se cansar, mas normalmente fica meio letárgico. Depois de vir aqui, porém, ele fica entusiasmado e latindo com vigor", contou Umekichi Sakon, cujo animal de estimação é habitué do lugar. Atualmente, há mais cães do que crianças com até dez anos no Japão -- em 2006, eram 13,1 milhões de cachorros, o que faz do país um mercado importante para qualquer produto ou serviço canino. Os donos costumam realizar festas (literalmente) animais em bares específicos, vestem os animais com seda e caxemira e levam-nos a fontes termais e spas que oferecem massagens e aromaterapia. (Por Takanori Isshiki)