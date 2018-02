No Ibope, SBT ainda vai bem com infantis Única rede comercial que ainda dedica toda a programação matutina às crianças, o SBT tem se saído ligeiramente melhor que a Record nos Ibope - mesmo que isso não implique necessariamente um faturamento maior, em razão das restrições legislativas à publicidade infantil. O Bom Dia & Cia. fechou agosto com 4,6 pontos, ante 4,3 da Record, vencendo 15 dos 21 confrontos na Grande São Paulo. No Painel Nacional de TV do Ibope, o placar do mês foi de 4,2 (SBT) a 4 pontos (Record). A Globo, que abandonou os infantis para readquirir liberdade de faturar com merchandisings e ações comerciais, permanece líder.