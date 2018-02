No Doubt cancela clipe controverso O grupo No Doubt pediu desculpas aos índios norte-americanos por lançar um vídeo em que a cantora Gwen Stefani interpreta uma princesa indígena capturada por caubóis. O clipe foi lançado na sexta-feira e tornou-se alvo de críticas que acusaram a banda de denegrir a imagem do índio americano. O No Doubt rapidamente tirou o vídeo da internet. "Somos uma banda multirracial e nossa identidade é construída sobre alicerces de diversidade e consideração por outras culturas", escreveu a banda em seu site, no sábado. "Nossa intenção não era ofender, magoar ou trivializar a cultura e a história indígena", completaram. / NYT