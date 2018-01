No Dia da Mulher, atrações para as platéias femininas Pequenos Heróis 3 14h30 na Record (Little Heroes III). EUA, 2002. Direção de Henri Charr, com Gregory Franklin, Thomas Garner, Mike Grief, Brad Sergi. Os pequenos heróis do título são cães que frustram plano de supercriminosa para se apossar de chip que ela pretende vender no mercado internacional de espionagem. Terceiro filme de uma série que o diretor Charr iniciou em 1999. Reprise, colorido, 93 min. Air Bud - Uma Jogada Perfeita 15h45 na Globo (Air Bud IV). Canadá/EUA, 2001. Direção de Robert Vince, com Caitlin Wachs, Cynthia Stevenson, Molly Hagan, Patrick Cranshaw. Decididamente, a tarde é dos cinófilos. Pequenos Heróis 3 ainda estará rolando na Record quando a Globo iniciar a quarta história da série de Bud, na qual o cachorro bom de bola banca o policial, investigando o desaparecimento dos próprios filhotes. Reprise, colorido, 100 min. O Dário de Bridget Jones 21h30 na Record (Bridget Jones´s Diary). EUA, 2001. Direção de Sharon McGuire, com Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth, Jim Broadbent, Honor Blackman. Bridget Jones ou a legalmente loira? As loiras burras de Hollywood em geral são mais espertas do que parecem. Não admira que se possa divertir com qualquer das duas, Renée Zellweger ou Reese Witherspoon - que acaba de ganhar o Oscar por Johnny & June (em cartaz nos cinemas). Na trama do cartaz da Record, adaptada do livro de Helen Fielding, a fofa Bridget, com seus quilinhos a mais, chega aos 32 anos em busca de um namorado. A questão é quem? Seu chefe canalha, interpretado com charme por Hugh Grant, ou o esnobe Colin Firth? O elenco é ótimo, incluindo uma pequena participação de Honor Blackman, que ficou famosa como bond girl (Pussy Galore) em 007 Contra Goldfinger. Reprise, colorido, 94 min. Corra Que a Polícia Vem aí 33 e 1/3 - O Insulto Final 23h no SBT (Naked Gun 33 1/3 - The Final Insult). EUA, 1994. Direção de Peter Segal, com Leslie Nielsen, Priscilla Presley, O.J. Simpson, Kathleen Freeman, George Kennedy, Fred Ward. No terceiro filme da série, Leslie Nielsen, como policial atrapalhado, volta à ativa para investigar um caso e acumula problemas - em casa e no trabalho. Tente não rir, se for capaz. Reprise, colorido, 82 min. Intercine 1h30 na Globo A emissora exibe o preferido do público entre - 13.º Andar, de Josef Rusnak, sobre dupla de cientistas que cria portal para mundo paralelo, no qual as pessoas não têm consciência de que vivem num computador; um crime vai unir os mundos real e virtual; e Corações Apaixonados, de Willard Carrol, com grande elenco, contando a vida de quatro casais de californianos durante uma semana decisiva para todos. 007 - Somente para Seus Olhos 2h50 no SBT (For Your Eyes Only). Inglaterra, 1981. Direção de John Glen, com Roger Moore, Carole Bouquet, Topol, Lynn-Holly Johnson, Julian Glover, Desmond Llewellyn. James Bond é recrutado para localizar sistema submarino de controle nuclear roubado de navio inglês que afundou. O primeiro filme da série dirigido por John Glen dividiu os fãs do herói criado por Ian Fleming - com menos efeitos, a narrativa parece voltar aos tempos mirabolantes de O Satânico Doutor No. O sorriso cínico de Roger Moore, a beleza de Carole Bouquet (uma bond girl estonteante) e a vilania de Topol na pele do vilão - não há como não se divertir. Reprise, colorido, 127 min. Só para São Paulo. A Madrasta 3h35 na Globo (Witched Stepmother). EUA, 1988. Direção de Larry Cohen, com Bette Davis, Colleen Camp, Barbara Carrera, Lionel Stander, David Rasche. Último filme da lendária Bette Davis, que abandonou a produção no meio, forçando os roteiristas a encontrar uma forma de substituí-la por Barbara Carrera. Bette faz feiticeira procurada pela polícia, que se casa com viúvo. O ritmo de comédia dilui o que é a marca do diretor Cohen - o terror barra-pesada. A Aurora está lançando um dos clássicos do cara: E assim Deus Mandou mostra Jesus Cristo de volta à Terra para pregar o Evangelho do ódio. Reprise, colorido, 92 min. Amanhã A Globo exibe amanhã, no Intercine, o preferido do público entre - As Montanhas de Thredbo, de Paul Andrikidis, com Craig MacLachlan, sobre o único sobrevivente de um grupo de 60 pessoas atingidas por uma avalanche na Austrália, em 1997 (Austrália, 2001, fone 0800-70-9011); e Assassinato em Greenwich, de Tom McLoughlin, com Christopher Meloni, Maggie Grace e Robert Forster, sobre adolescente que foi morta brutalmente nos anos 70 (EUA, 2002, fone 0800-70-9012).