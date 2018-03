No Dia da Consciência Negra, Paulinho da Viola faz show gratuito na capital paulista

Atualizado às 10h30

O Dia da Consciência Negra será comemorado nesta quinta-feira, 20, com eventos gratuitos na capital paulista. Estão previstos shows, debates literários sobre a cultura afro e visitas guiadas em museus. O Vale do Anhangabaú, no centro, receberá a Diáspora Musical Africana, com shows que exaltarão a influência da música de origem africana. O sambista Paulinho da Viola representará o Brasil, acompanhado de artistas de Cuba, dos Estados Unidos, da Nigéria e Jamaica. O evento vai das 11h às 22h30.

No terraço do Museu da Casa Brasileira, a cantora guineana Fanta Konatê, acompanhada da Troupe Djembedon, apresentará um espetáculo de música e dança, com início às 11h e entrada gratuita. O show reunirá o tradicional tambor africano aos elementos do jazz e de outros estilos musicais.

Já o Museu Afro Brasil receberá, também às 11h, apresentação da cantora norte-americana Toni Blackman, uma das mais proeminentes artistas da atual cena do hip hop, que subirá ao palco acompanhada da DJ Simone Lasdenas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O MIS - Museu da Imagem e do Som, por sua vez, vai mergulhar fundo no universo do samba com o projeto Samba, Chorinho e Cachaça, no qual, junto a uma degustação de comida baiana, o grupo Prato Principal tocará clássicos de Dorival Caymmi, Paulinho da Viola, João Nogueira, entre outros.

O Auditório Ibirapuera - Oscar Niemeyer recebe a Orquestra Afro-Brasileira em concerto para a plateia externa, às 11h, em homenagem ao mestre Abigail Moura. Com direção artística do cantor barítono e percussionista Carlos Negreiros, único remanescente desta formação e incansável divulgador do legado de Abigail, a orquestra evoca, ainda, o opanijé, em homenagem a Omolú, e o alujá, para Xangô.

Já o Vale do Anhangabaú vai comemorar o Dia da Consciência Negra com muita música boa. Das 11h às 22h30, um palco montado em meio ao centro da cidade vai ser o ponto de encontro principal para brindar a negritude. As principais atrações são os grupos Inner Circle, Keziah Jones, DJ Hum, Lady Zu e, claro, Paulinho da Viola.

Serviços

Fanta Konatê e Troupe Djembedon

Horário: quinta, às 11h.

Local: Museu da Casa Brasileira.

End.: Avenida Faria Lima, 2.705 - Jd. Paulistano - zona Oeste - São Paulo.

Grátis.

Toni Blackman e DJ Simone Lasdenas

Horário: quinta, às 11h.

Local: Museu Afro Brasil.

End.: Avenida Pedro Álvares Cabral - Ibirapuera - zona Sul - São Paulo.

Grátis.

Samba, Chorinho e Cachaça

Horário: a partir das 14h.

Local: MIS - Museu da Imagem e do Som

End.: Avenida Europa, 158 - Jardim Europa - zona Oeste - São Paulo.

Grátis.

Shows no Vale do Anhangabaú

11h - Lurrie Bell (EUA)

12h10 -Banda Bola de Meia (Brasil)

13h - Toni Blackman (EUA)

13h50 - Dj Hum e Lady Zu

14h40 - Keziah Jones (Nigéria)

16h - Banda Black Rio (Brasil)

17h20- Homenagem ao Buena Vista Social Clube e Ibrahim Ferrer (Cuba)

19h20 - Inner Circle (Jamaica)

21h - Paulinho da Viola (Brasil)

22h30 - Jimmy Bo Horne (EUA)

Grátis.

DESTAQUES

Paulinho da Viola

Fanta Konatê

Inner Circle