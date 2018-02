No currículo, até participação na Batalha do Passinho

O Duo Santoro transita com desenvoltura entre o erudito e o popular. O repertório de suas apresentações passou a incorporar artistas como os Beatles, Pixinguinha e intérpretes de MPB. Paulo Santoro conta que essa mudança foi ocorrendo naturalmente, até por uma cobrança dos fãs. "Com isso ganhamos um novo público. Temos tanto aquele que quer ouvir música clássica e se encanta com a música popular no violoncelo, quanto o que vai para ouvir popular e se encanta com Beethoven, com Mozart."

Hoje em dia eles enveredam até pelo funk. Participaram de um flashmob no metrô Siqueira Campos, na zona sul do Rio, para divulgar a Batalha do Passinho, competição de dança criada pelo idealizador da FLUPP (Festa Literária das UPPs), Julio Ludemir, para estimular atividades culturais entre moradores de comunidades carentes do Rio. O vídeo postado em março viralizou no YouTube e já conta com quase 300 mil visualizações. / H.A.S.