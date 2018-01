NO CINEMA MALLU

Quem for assistir ao filme As Aventuras de Tintim, em cartaz nos cinemas, poderá ser surpreendido antes do filme com a exibição do videoclipe Velha e Louca, do disco Pitanga, da cantora Mallu Magalhães, de 19 anos. Produzido pela gravadora Sony em parceria com a Hungry Man Projects, trata-se de uma iniciativa inédita que visa a transformar as telonas em plataformas de lançamento de videoclipes. No caso de Mallu, seu video será exibido em dez salas brasileiras do grupo Severiano Ribeiro, também parceiro do projeto.

"É emocionante ver seu clipe no cinema. Estou arrepiada. Nunca imaginei que poderia me ver no cinema", disse a cantora, na quarta-feira, quando o videoclipe foi apresentado para a imprensa, no Kinoplex Itaim.

O filme só será exibido em salas com tecnologia digital, já que não será convertido para película. A tecnologia usada para a exibição vem da empresa Mobz, que distribui filmes digitais no Brasil. São deles, por exemplo, iniciativas como transmitir ao vivo no cinema apresentações do Metropolitan Opera House de Nova York e do Balé Bolshoi. Além de exibir os shows do U2 e Foo Fighters.

O videoclipe foi realizado em apenas um dia em duas locações no alto de um prédio em São Paulo, de onde é possível ver praticamente toda a cidade. Depois, foi necessáriomais um mês de produção até que o trabalho ficasse pronto. O músico Marcelo Camelo, namorado de Mallu, participa do clipe. Camelo também é produtor do disco.