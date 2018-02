NO CINEMA, DOIS PAPÉIS SOB MEDIDA "Não tem um papel pra mim?", perguntou Gilberto Mendes, já nonagenário, num encontro com o casal Tragtenberg - Lívio, compositor, e Rita, cineasta -, quando soube que ela estava rodando o longa New Gaza. Não havia papel, mas Rita tratou de rapidamente arrumar-lhe uma ponta. Criou o papel do avô gói do personagem principal, um judeu ortodoxo falido, mas de fino faro comercial, que tira a sorte grande em pleno Bom Retiro ao abrir uma fabriqueta e contratar bolivianos clandestinos para fazer bandeiras dos EUA e exportá-las para o Oriente Médio, atendendo ao florescente mercado dos protestos árabes em que se queimam tantas bandeiras americanas.