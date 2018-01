No centenário de Luiz Martins, uma série de atividades Há exatos 100 anos, no dia 5 de março de 1907, nascia o escritor Luiz Martins. Neste ano de seu centenário, uma série de atividades foram programadas para homenageá-lo. A primeira aconteceu na quinta passada na Academia Paulista de Letras, um dia marcado por discursos, como o do poeta Mario Chamie. Na próxima quinta, dia 8, será a vez de a Ordem dos Velhos Jornalistas prestar tributo a ele. Os jornalistas promovem um almoço recheado de boas lembranças no Terraço Itália, a partir do meio-dia. No segundo semestre, a União Brasileira de Escritores (UBE) promove grande evento, com debates, ainda sem data definida.