No cardápio, uma nova Alemanha de corte multirracial Soul Kitchen foi muito aplaudido quando concorreu no Festival de Veneza em setembro do ano passado. Muita gente estranhou que Fatih Akin, alemão de origem turca, e autor de filmes como Buraco na Parede e Atravessando a Ponte - O Som de Istambul, viesse a um dos principais festivais de cinema do mundo com uma comédia. Mas esse estranhamento talvez tenha sido responsável pela recepção tão boa. Que acabou recompensada, afinal, pois Akin faturou o Prêmio Especial do Júri, um dos mais importantes do festival italiano.