NO BLOCO DE

Se "funk" fosse palavrão, e Bootsy Collins, um apresentador de TV, seu show seria interrompido por um bipe a cada três segundos. Funkentelechy, Dr. Funkenstein, Don't take my funk, We want the funk, são os refrões herdados de George Clinton, presentes na setlist. "Are you ready to funk?", "let's funk, São Paulo", "the funk capital of the world", são frases no script de suas interações com a plateia, proclamadas repetidamente durante o show, entre outros trocadilhos.

Funk cozido, assado e frito. Funk para todos os gostos e faixas etárias, pro titio e pra titia. Está aí o lema de Bootsy, ex-baixista de James Brown e do Parliament Funkadelic, ícone do groove conhecido pelos quatro cantos do planeta.

Aos 61, Bootsy ainda esbanja gás para lotar o Sesc Pompeia por três noites consecutivas, como fez neste feriado, em que liderou, sob o teto da choperia, um culto ao gênero mais instantaneamente dançante de todos os tempos. Rapazes e moçoilas, afros, dreadlocks, acajus e chapinhas captaram a vibração cósmica e pré-carnavalesca de Bootsy, caindo no suingue por mais de duas horas ininterruptas. Empolgados, baixista e banda construíram um set viril, que pecou por falta de dinâmica em alguns momentos, mas pulsou com elasticidade admirável em outros.

Na sexta-feira, Bootsy subiu ao palco pouco depois das 19h, introduzido por um sólido groove e uma animação projetada ao fundo do palco que retrata sua banda a flutuar no espaço sideral. O vídeo ressalta a importância cósmica do suingue, um dos chavões afrofuturistas a que Bootsy se filia religiosamente desde o tempo em que passava seus dias alucinando por dimensões lisérgicas, e gravando trabalhos essenciais da discografia afro-americana setentista ao lado de seu não menos psicodélico patrão, George Clinton.

Encerrado o vídeo, entraram três fantásticos backing vocals. Um de reco-reco à la Afrika Bambaataa, uma morena com a peruca de Katy Perry, e outra, trajando o uniforme reserva da Mulher Maravilha. É um trio de alto nível. Pontuam arranjos com a precisão de uma big band afiada, fazem desnecessária a presença de um naipe de metais na banda. Cantam, rimam e apoiam Bootsy com maestria, desenhando nuances importantíssimas para um show de espartana simplicidade rítmica.

Suinga-se um bocado, e eis que surge o baixista. Cartola vermelha, um baixo intergaláctico - direto de um filme B de ficção científica- e os famosos óculos em formato de estrela (pausa para o "merchan": interessados podem comprá-los, por cerca de US$ 20, em cores e modelos diferentes, no site de Bootsy).

Funk anabolizado. Bootsy está em casa. Aquece sua voz em alguns refrões, e por volta de Hollywood, quinta música do show, soa como se tivesse metade de sua idade. Os grooves são simples. O metronômico baterista repete a levada (bum pá, bum pá, "on repeat"), e Bootsy engrossa o caldo com linhas imortais, como a de Flashlight.

Nas palavras do mestre, "funk é fazer alguma coisa com nada": frase repetida por artista e plateia, até virar mantra, na noite de sexta. Nada de novo para o público brasileiro, acostumado com os conceitos de jogo de cintura e criatividade. Mas um exemplo do vale tudo psicodélico que Bootsy aprendeu com seu mentor, George Clinton.

Um dos problemas da falta de preocupação é a pobre dinâmica do show. Toca-se alto e forte por tanto tempo, que a batida torna-se caricata, uma reprodução crassa do ritmo que ouvimos nas gravações. Uma hora deste funk anabolizado, e pergunta-se o que mais Bootsy tem a nos oferecer. A resposta vem na balada, I'd Rather Be With You, em que o baterista toca leve e dá espaço para as "chacretes" de Bootsy.

É a melhor faixa do show, a única com uma levada diferenciada. Faz até os timbres cafonas do tecladista terem um propósito (soam como uma piada interna, um alô aos timbres plásticos oitentistas, reconstruídos em toda sua glória démodé).

Em seguida, Bootsy e companhia voltam ao funk hardcore do início do show. É uma aula de precisão e suingue, mas poderia ser também uma aula de elegância rítmica, como aquelas que ministravam James Brown e os JB's, com Bootsy incluso.

Crítica: Roberto Nascimento

JJJJ ÓTIMO

JJ REGULAR